Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Sottoscritto ieri l’accordo di cooperazione tra Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Fondazione Apulia Film Commission e INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, con l’obiettivo di collaborare alla realizzazione di un rapporto di ricerca e di un documentario dedicati al sistema di offerta educativa da zero a sei anni nella regione.

L’iniziativa, finanziata per un importo di euro 50.000, nasce con l’intento di analizzare e valorizzare l’evoluzione del sistema educativo integrato zerosei in Puglia, a partire dall’approvazione della riforma statale che ha dato impulso alla costruzione di un modello educativo unitario, inclusivo e di qualità.

Il Rapporto di ricerca, che verrà curato INDIRE in collaborazione con la Sezione Istruzione e Università di Regione Puglia, offrirà un quadro approfondito dello stato di attuazione del sistema integrato zerosei, evidenziando i progressi raggiunti, le buone pratiche sviluppate nei territori e le prospettive future per il rafforzamento dell’offerta educativa e formativa.

Accanto al lavoro di ricerca, la realizzazione di un documentario, affidato ad AFC, consentirà di rappresentare visivamente l’attività educativa nei suoi molteplici aspetti, raccontando le esperienze di crescita e di apprendimento dei bambini e delle bambine, il ruolo del personale educativo e docente, i percorsi di formazione congiunta, l’avvio dei Coordinamenti pedagogici territoriali e la costruzione della continuità pedagogica zerosei.

Attraverso questa collaborazione, Regione Puglia e i partner intendono promuovere una cultura condivisa dell’educazione, riconoscendo la centralità dei primi anni di vita nello sviluppo delle competenze, delle condizioni di benessere dei più piccoli, e rafforzando il legame tra politiche educative, ricerca e narrazione audiovisiva.

L’Accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione e qualificazione del sistema educativo pugliese, in linea con le finalità del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni promosso a livello nazionale e un’opportuna per valutare l’accessibilità e l’equità del sistema di offerta presente sul territorio regionale.