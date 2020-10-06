Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ne ha parlato in un’intervista a Skytg24. Ha espresso i concetti che ha diffuso nella comunicazione riportata di seguito:

Nella gestione di una pandemia bisogna trovare un punto di equilibrio tra salute ed economia. Alcune osservazioni: oggi abbiamo una organizzazione sanitaria che è in grado di gestire molto meglio rispetto a maggio gli stessi contagi.

Abbiamo notato che sul lavoro, nelle scuole, in corsia, i comportamenti sono molto rigorosi. I punti di caduta ci sono soprattutto nel tempo libero, ad esempio quando si esce o si partecipa a una festa privata. Per questo va varato un codice di condotta in particolare per tutti coloro che nella società svolgono ruoli sensibili.

Di sicuro non è più possibile chiudere le attività economiche in modo generalizzato, non potremmo reggere un nuovo lockdown. Dobbiamo piuttosto avere tutti condotte responsabili.