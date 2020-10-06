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Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Emiliano: contrasto al corona virus, per il tempo libero e la partecipazione alle feste “va varato un codice di condotta” Il presidente della Regione Puglia: comportamenti rigorosi e punti di caduta

6 Ottobre 2020
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Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ne ha parlato in un’intervista a Skytg24. Ha espresso i concetti che ha diffuso nella comunicazione riportata di seguito:

Nella gestione di una pandemia bisogna trovare un punto di equilibrio tra salute ed economia. Alcune osservazioni: oggi abbiamo una organizzazione sanitaria che è in grado di gestire molto meglio rispetto a maggio gli stessi contagi.

Abbiamo notato che sul lavoro, nelle scuole, in corsia, i comportamenti sono molto rigorosi. I punti di caduta ci sono soprattutto nel tempo libero, ad esempio quando si esce o si partecipa a una festa privata. Per questo va varato un codice di condotta in particolare per tutti coloro che nella società svolgono ruoli sensibili.

Di sicuro non è più possibile chiudere le attività economiche in modo generalizzato, non potremmo reggere un nuovo lockdown. Dobbiamo piuttosto avere tutti condotte responsabili.

 

 

 

 


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