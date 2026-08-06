Tutte le 27 città d’Italia prese a campione per il bollettino ondate di calore del ministero della Salute sono oggi in allerta massima. Il codice rosso riguarda anche la Puglia perché appunto, fra le 27, c’è Bari.
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