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5 Agosto 2026
Bari in codice rosso per il caldo, parte del foggiano in allerta gialla per temporali Oggi

Caldo: oggi tutte le città campione in codice rosso, fra le 27 c’è Bari Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

6 Agosto 2026
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Tutte le 27 città d’Italia prese a campione per il bollettino ondate di calore del ministero della Salute sono oggi in allerta massima. Il codice rosso riguarda anche la Puglia perché appunto, fra le 27, c’è Bari.

 

 

 

 


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