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5 Agosto 2026
Bari in codice rosso per il caldo, parte del foggiano in allerta gialla per temporali Oggi

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5 Agosto 2026
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Oggi Bari e altre 24 città campione in codice rosso, domani tutte le 27 annoverate nel bollettino ondate di calore del ministero della Salute al massimo livello di allerta.

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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 per sette ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 


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