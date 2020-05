Di Enrico Pellegrini:

Il consiglio regionale della Puglia, approvando la legge cosiddetta Piano casa, deliberava tra l’altro di consentire la diversa dislocazione planovolumetrica negli interventi di demolizione e ricostruzione. Ciò finalizzato a permettere, soprattutto ai più piccoli possessori di volumi, di effettuare opere nel concetto di un’edilizia abitativa rispondente alle esigenze concrete dei cittadini. Tale norma ha finito per confliggere però con la successiva legge nazionale dello scorso giugno, cosiddetta Sblocca cantieri, che prevede la demolizione e ricostruzione solo in loco. Proprio a questo riguardo il governo nazionale impugnò la legge regionale. Con sentenza di Corte Costituzionale dello scorso febbraio, depositata il 24 aprile, è sancita appunto l’incostituzionalità della norma regionale così come deliberata nel Piano casa della Puglia. Si tratta nello specifico dell’art. 2 della legge regionale n. 59/2018 (che modificava e integrava la legge regionale n. 14/2009) e degli articoli 7 e 8 della legge regionale 5/2019.

Ovviamente, non vi è alcun timore per i titoli che si sono perfezionati prima della sentenza. Una sentenza che adesso pone l’ente regionale di fronte all’esigenza di riscrivere quella norma e di fronte, anche, alla necessità di non venire meno agli intenti di sensibilità sociale che animavano il provvedimento precedente. C’è, in alternativa, una strada parlamentare: variare la norma contenuta nella legge nazionale Sblocca cantieri. Questo periodo di gravissima emergenza non faccia passare in secondo piano le istanze sociali e la normativa su questioni strategiche per il territorio, pur comprendendo che tutto oggi è inevitabilmente di secondaria importanza rispetto al bene, perfino supremo, per il quale si adottano politiche e tutele.

Però si può finalizzare al contenimento e, auspicabilmente, superamento dell’emergenza anche la normativa sull’edilizia.

L’ipotesi di disegno di legge da parte di alcuni parlamentari: adeguare la legislazione sulla casa proprio all’emergenza corona virus e farne provvedimento di innovativa concezione dell’edilizia. “Ricostruttiva”, appare scritto nel documento che si intende proporre sotto forma di emendamenti (A.C. 2461) al parlamento per il varo. Non solo ricostruttiva in senso fisico, con volumi e possibilità di variare dal sedime originario, ma anche in senso concettuale di una esistenza collettiva da rimodulare. Anche nella nuova concezione delle case, che dovranno giocoforza rispettare parametri nuovi.