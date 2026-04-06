Quinto giorno di ricerche di Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie, dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno, strada statale 16 in Molise.
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Tweet dei vigili del fuoco:
Crollo ponte SS16 Montenero di Bisaccia: proseguono le ricerche dell’uomo disperso. Oggi vigili del fuoco in azione con sommozzatori, squadre ordinarie, fluviali, droni e mezzi movimento terra che perlustrano sponde e fondali del Trigno (ore 15,30).
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Maltempo Centro Sud Italia: 2.245 operazioni di soccorso dal 31 marzo. Oggi, tra Abruzzo, Molise e Puglia, in azione 541 vigili del fuoco, con 180 automezzi.
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Tweet del ministero della Difesa:
Una Task Force dell’Esercito, in concorso con i vigili del fuoco, è intervenuta in provincia di Foggia per ripristinare la viabilità sulla strada provinciale 125, rimuovendo i detriti presenti sulla carreggiata a seguito delle avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi. Le operazioni, tuttora in corso, rientrano nel più ampio dispositivo attivato a supporto delle comunità colpite, contribuendo al progressivo ritorno alla normalità. Difesa al servizio della collettività.
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L’aereo, biposto, partito dalla Sicilia era in volo verso Grumento Nova, in Basilicata. A causa di un’avaria è stato necessario un’atterraggio di emergenza, praticamente in spiaggia, nella zona di Diamante. Illesi i due occupanti. Intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza.
(immagini: tratte da tweet di vigili del fuoco e ministero della Difesa)