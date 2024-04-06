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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Frana sui binari: treni da e per la Puglia, limitazioni fino a domani Interruzione sulla linea ferroviaria Caserta-Foggia tra Benevento ed Ariano Irpino

6 Aprile 2024
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Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia:

La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un movimento franoso, prosegue l’intervento dei tecnici.

Da giovedì 4 aprile i passeggeri possono acquistare i biglietti per il collegamento diretto in treno, che sarà ripristinato a partire da lunedì 8 aprile, e che verrà effettuato senza dover percorrere alcuna tratta con bus.

I passeggeri che hanno effettuato l’acquisto del biglietto fino a mercoledì 3 aprile saranno informati del cambiamento della modalità di viaggio, a partire da giovedì 4 aprile, attraverso i tradizionali canali di comunicazione alla clientela di Trenitalia.

I treni Alta Velocità e Intercity subiscono limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus come da programma, con aumento dei tempi di percorrenza nella tratta interessata.

Il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03) è cancellato tra Bari e Benevento anche lunedì 8 aprile.

Il treno IC 716 Foggia (5:38) – Napoli Centrale (12:58) è cancellato tra Bari e Napoli anche lunedì 8 aprile.

È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.

Programma dei treni Alta Velocità valido da mercoledì 20 marzo

Programma dei treni Intercity e Intercity Notte valido da giovedì 21 marzo

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.


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