Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia:
La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un movimento franoso, prosegue l’intervento dei tecnici.
Da giovedì 4 aprile i passeggeri possono acquistare i biglietti per il collegamento diretto in treno, che sarà ripristinato a partire da lunedì 8 aprile, e che verrà effettuato senza dover percorrere alcuna tratta con bus.
I passeggeri che hanno effettuato l’acquisto del biglietto fino a mercoledì 3 aprile saranno informati del cambiamento della modalità di viaggio, a partire da giovedì 4 aprile, attraverso i tradizionali canali di comunicazione alla clientela di Trenitalia.
I treni Alta Velocità e Intercity subiscono limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus come da programma, con aumento dei tempi di percorrenza nella tratta interessata.
Il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03) è cancellato tra Bari e Benevento anche lunedì 8 aprile.
Il treno IC 716 Foggia (5:38) – Napoli Centrale (12:58) è cancellato tra Bari e Napoli anche lunedì 8 aprile.
È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.
Programma dei treni Alta Velocità valido da mercoledì 20 marzo
Programma dei treni Intercity e Intercity Notte valido da giovedì 21 marzo
Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.