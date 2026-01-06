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San Severo: morto Francesco Damone, protagonista della politica locale e regionale Cordoglio di Emiliano, Piemontese, Chiarelli

6 Gennaio 2026
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Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Cecchino Damone, già dirigente e consigliere della Regione Puglia e punto di riferimento per il suo territorio e la sua comunità.  “Cecchino Damone ha lasciato questa terra per continuare a fare tutto il possibile per la sua famiglia, per la Puglia e per l’Umanità intera. Grazie a lui e ai suoi cari per i doni che abbiamo ricevuto e per quanto riceveremo ancora” sono le parole del presidente Emiliano.

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“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Cecchino Damone, protagonista di oltre mezzo secolo di vita pubblica in Puglia e in Capitanata.

Avvocato, dirigente dell’Amministrazione regionale pugliese, consigliere regionale per due legislature, consigliere comunale per molti anni della sua San Severo, Damone ha interpretato la politica come servizio alla comunità, distinguendosi nelle battaglie per la sanità, lo sviluppo del territorio e la formazione professionale.

Resta un’eredità fatta di coerenza, tenacia e amore per la propria terra.

Alla famiglia Damone e a quanti gli hanno voluto bene giunga la più sentita vicinanza mia e dei pugliesi”.

Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, a proposito della scomparsa di Francesco Maria “Cecchino” Damone.

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Di seguito un comunicato diffuso dall’onorevole Gianfranco Chiarelli:

Apprendo con profondo dolore della scomparsa di Cecchino Damone, protagonista di primo piano della vita politica pugliese e uomo di rara qualità umana.

Cecchino è stato una persona straordinaria nei modi e nei rapporti personali, capace di unire fermezza, ascolto e rispetto, qualità sempre più rare nel confronto pubblico.

La sua visione politica, unita a un’esperienza ineguagliabile, ha rappresentato per molti di noi un punto di riferimento solido e autorevole. Ho avuto l’onore di averlo come capogruppo in Regione Puglia durante le mie esperienze da consigliere regionale: da lui ho imparato molto, sul piano politico e umano, e ne conserverò sempre un ricordo di grande stima.

Con la scomparsa di Cecchino Damone, la Puglia intera perde una figura di spessore, che ha saputo interpretare l’impegno pubblico come servizio e responsabilità.

Alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene, giungano il mio cordoglio personale e quello dell’UDC Puglia.

(foto: tratta da profilo di Francesco Sderlenga) 


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