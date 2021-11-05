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Ostuni, Guardia di finanza: commemorato il militare che morì trentenne nell’inseguimento a trafficanti Fabio Perissinotto, il decesso diciannove anni fa

5 Novembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Nella mattinata odierna, nel rispetto delle misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, presso la Chiesa “Santa Maria Madre della Chiesa”, in Ostuni (BR), è stata celebrata, dal Cappellano Militare del Comando Regionale Puglia – Padre Tommaso Chirizzi – una messa in memoria del Finanziere Scelto AT-PI Fabio PERISSINOTTO, insignito della “Medaglia d’Oro al Valor Civile”. La funzione religiosa è stata preceduta, dalla deposizione di un cuscino di fiori sulla lapide posta nei pressi della complanare della S.S.379 Bari-Brindisi (località Santa Sabina), lo stesso luogo in cui il giovane Finanziere, 19 anni fa, perse la vita. La commemorazione, si è svolta alla presenza del Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Francesco Mattana e del Comandante Provinciale di Brindisi, Colonnello Piergiorgio Vanni ed ha visto la partecipazione di una rappresentanza di militari e dei componenti delle Sezioni A.N.F.I. di Brindisi, Fasano ed Ostuni. Nel 2002, il Finanziere PERISSINOTTO, nel corso di un’operazione di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, fu vittima di un drammatico incidente accaduto mentre, con altri tre colleghi, rimasti gravemente feriti, partecipava all’inseguimento di un’autovettura sottrattasi al fermo di polizia e risultata rubata.

(foto: fonte vittimemafia.it)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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