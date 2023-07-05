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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Il mare di Puglia è il migliore d’Italia: diffusi i dati Pulito per il 99,8 per cento

5 Luglio 2023
8.architello di capraia

Sistema nazionale di protezione dell’ambiente. Trentamila circa i controlli. Le acque dei mari di Puglia sono le più pulite d’Italia: 99,8 per cento. Segue la Sardegna con il 99,3 per cento quindi il Molise.

(foto: Tremiti, di Valerio Sorci)

 

 

 

 

 

 

 

 


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