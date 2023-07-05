Sistema nazionale di protezione dell’ambiente. Trentamila circa i controlli. Le acque dei mari di Puglia sono le più pulite d’Italia: 99,8 per cento. Segue la Sardegna con il 99,3 per cento quindi il Molise.
(foto: Tremiti, di Valerio Sorci)
Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione