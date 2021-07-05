Dati risalenti al 2 luglio, commissario per i vaccini anti corona virus.
Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Emilia Romagna. Poi c’è la Puglia con 8833 operatori sanitari non vaccinati: ciò equivale al 6,31 per cento. In percentuale, dunque, è quarta. Ma per numero di operatori sanitari senza neppure una dose somminostrata, fra i 42031 in Italia è seconda solo all’Emilia Romagna (13969).
Fra le tredici regioni (compresa Provincia di Bolzano) in cui tutti gli operatori sanitari sono stati sottoposti ad almeno una dose, è lapalissiano, la Puglia non c’è.
—–
Immagini diffuse dal ministero della Salute.