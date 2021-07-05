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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia seconda in Italia per numero di operatori sanitari senza neanche una somministrazione di vaccino. Quarta in percentuale Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

5 Luglio 2021
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Dati risalenti al 2 luglio, commissario per i vaccini anti corona virus.

Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Emilia Romagna. Poi c’è la Puglia con 8833 operatori sanitari non vaccinati: ciò equivale al 6,31 per cento. In percentuale, dunque, è quarta. Ma per numero di operatori sanitari senza neppure una dose somminostrata, fra i 42031 in Italia è seconda solo all’Emilia Romagna (13969).

Fra le tredici regioni (compresa Provincia di Bolzano) in cui tutti gli operatori sanitari sono stati sottoposti ad almeno una dose, è lapalissiano, la Puglia non c’è.

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Immagini diffuse dal ministero della Salute.

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