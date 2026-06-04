Di Nino Sangerardi:

Venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18 presso il Salone della Camera di Commercio di Matera, Altrimedia Edizioni presenta il libro “Il pane di Matera. La nostra storia tra Farina e Sassi”, scritto da Massimo Cifarelli e Rosanna Roselli.

Dopo la prima nazionale tenutasi a Torino in occasione della XXXVIII edizione de “Il Salone Internazionale del Libro”, all’interno dello stand del Consiglio Regionale della Basilicata, il volume di Cifarelli e Roselli fa tappa nella Città dei Sassi dove la storia ha inizio.

“Il pane a Matera non è mai stato solo un alimento, ma un rito sacro, un legame indissolubile tra l’uomo e la terra, il simbolo di una comunità che custodisce il proprio futuro in un cuore antico”.

“Il libro– spiega Altrimedia Edizioni– è molto più di un saggio sulla panificazione: è il racconto appassionato di una dinastia di fornai che attraversa tre generazioni. Dalle mani del nonno Antonio, che negli anni 20 gestiva un forno all’interno di una chiesa sconsacrata nel Sasso Caveoso, alla scelta coraggiosa del padre Gianni che nel 1980 decise di riaprire lo storico forno di famiglia nel quartiere Piccianello, fino all’impegno di Massimo e di suo fratello Tony nel preservare e valorizzare il Pane di Matera IGP”.

“Sono nato in un panificio e sono panettiere di terza generazione. Il pane per me è il cibo più buono e conviviale che ci sia, quello che nutre l’anima”, rileva Massimo Cifarelli.

Attraverso le pagine del testo, gli autori conducono il lettore “in un viaggio che parte dai campi di grano dorati della Basilicata, attraversa la magia del lievito madre e giunge alla maestosità della pagnotta a forma di cornetto, tipica della tradizione materana”.

Il volume si arricchisce di contributi preziosi: la prefazione di Isabella Romano, l’approfondimento di Patrizia Perrone che paragona l’arte di fare il pane a quella di interpretare una partitura musicale (suonare il pane) e le illustrazioni di Virginia Martemucci (gruppo Diótima). Una sezione speciale, curata da Rosanna Roselli, analizza l’evoluzione del pane tra ieri e oggi, mentre una parte didattica invita a giocare con il pane per scoprirne i segreti.

Corredato da contenuti multimediali accessibili tramite QR Code (con versioni audio in inglese), il libro si propone come uno strumento indispensabile per turisti, appassionati di gastronomia , e soprattutto, per i cittadini che vogliano riscoprire le radici di un’eccellenza che ha reso Matera celebre nel mondo.

Gli autori : Massimo Cifarelli, panificatore di terza generazione, profondo conoscitore dell’arte bianca e custode della tradizione del Pane di Matera IGP; Rosanna Roselli, sua compagna di vita e di lavoro, ha collaborato alla stesura dell’opera curando in particolare gli aspetti storici e l’evoluzione dei consumi legati al pane.