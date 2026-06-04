Si celebra oggi nel mondo la giornata dell’ambiente. La cerimonia ufficiale si tiene a Baku, capitale dell’Azerbaijan che l’Onu considera un Paese in grande evoluzione in tema di tutela ambientale: un decimo del territorio è tutelato. Proclamata dall’Organizzazione delle nazioni unite nel 1972, la giornata dell’ambiente ha dal 1974 lo slogan “Only one Earth”. Focus di questa 54/ma edizione il cambiamento climatico.
Anche in Italia numerose iniziative oggi, non fa eccezione la Puglia.
Il problema non è oggi, che di ambiente si parla. Sono tutti gli altri giorni. Con gli atteggiamenti di tutti i giorni.