rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Giugno 2026
Carabinieri: 212 anni Anniversario della fondazione
5 Giugno 2026
Giornata mondiale dell’ambiente Oggi

Giornata mondiale dell’ambiente Oggi

5 Giugno 2026
IMG 20211008 102313 scaled

Si celebra oggi nel mondo la giornata dell’ambiente. La cerimonia ufficiale si tiene a Baku, capitale dell’Azerbaijan che l’Onu considera un Paese in grande evoluzione in tema di tutela ambientale: un decimo del territorio è tutelato. Proclamata dall’Organizzazione delle nazioni unite nel 1972, la giornata dell’ambiente ha dal 1974 lo slogan “Only one Earth”. Focus di questa 54/ma edizione il cambiamento climatico.

Anche in Italia numerose iniziative oggi, non fa eccezione la Puglia.

Il problema non è oggi, che di ambiente si parla. Sono tutti gli altri giorni. Con gli atteggiamenti di tutti i giorni.

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Serie A: oggi il calendario, il Lecce scopre la sequenza delle avversarie Calcio

FOTO BENZINA(1)

Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione