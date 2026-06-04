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Carabinieri: 212 anni Anniversario della fondazione

5 Giugno 2026
20260605 CHIUDILETTERA ANNIVERSARIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Oggi è il 212/mo anniversario di fondazione dell’Arma dei carabinieri. Cerimonie in tutta Italia, ovviamente Puglia compresa. Anche un francobollo di Poste italiane celebra la ricorrenza.

 

 


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