rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Giugno 2026
Carabinieri: 212 anni Anniversario della fondazione
5 Giugno 2026
Giornata mondiale dell’ambiente Oggi

I quattro braccianti migranti bruciati e uccisi nell’auto: anche dalla Puglia domani in Calabria per denunciare sfruttamento, caporalato e precarietà Flai-Cgil

5 Giugno 2026
noinotizie

Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Flai-Cgil Puglia:

“Non possiamo più accettare disumanità nei confronti dei lavoratori che operano sui campi della nostra terra”. Con queste parole il segretario generale della Flai Cgil Puglia, Antonio Ligorio, annuncia la partecipazione alla manifestazione nazionale in programma sabato, 6 giugno, ad Amendolara, in provincia di Cosenza.

La Flai Cgil Puglia sta organizzando pullman da tutta la regione per raggiungere il presidio, convocato dopo la morte di quattro operai agricoli, rimasti uccisi nel rogo di un minivan, e il ferimento di un giovane lavoratore.

“Non si tratta di un episodio isolato nella sua ferocia – aggiunge Ligorio – ma dell’ennesima conseguenza di un sistema che continua a tollerare sfruttamento, caporalato e precarietà”.

Una vicenda che riporta al centro un problema strutturale. “Servono interventi concreti e immediati su alloggi, trasporti e mercato del lavoro – sottolinea – perché è lì che si annidano le principali forme di ricatto e sfruttamento”.

Preoccupano anche i dati sul Decreto Flussi. “È uno strumento che, così com’è, non funziona – spiega Ligorio – e rischia di creare nuova invisibilità invece di garantire lavoro regolare. Nel 2024, solo il 7,8% delle quote si è tradotto in permessi di soggiorno e occupazione stabile: 9.331 su quasi 120mila”.

“Il problema riguarda il modo in cui si tengono insieme politiche migratorie – prosegue – lavoro e inclusione sociale. Se questi aspetti non dialogano, lo spazio per lo sfruttamento continuerà a crescere”.

Il sindacato ritiene che il mancato utilizzo dei fondi del PNRR rappresenti un’occasione mancata da parte del Governo. “Servono alloggi dignitosi e trasporti sicuri – conclude Ligorio – perché senza queste condizioni continueranno a esistere ghetti e insediamenti precari che rafforzano il potere dei caporali”.

Alla manifestazione parteciperanno anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, e quello della Flai Cgil, Giovanni Mininni, insieme a delegazioni da tutta Italia. L’invito è rivolto a lavoratrici, lavoratori, delegati, associazioni e cittadini: partecipare ad Amendolara per ribadire con forza il valore del lavoro regolare, della dignità e della giustizia sociale.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Assalti a sportelli bancomat: sette arresti nel foggiano Carabinieri

Screenshot 20220828 213417

Serie A: oggi il calendario, il Lecce scopre la sequenza delle avversarie Tennis, oggi un italiano in finale al Roland Garros

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione