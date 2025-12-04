Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

I Finanzieri del II Gruppo Bari, unitamente ad ispettori ICQRF Puglia e Basilicata ed ai Funzionari dell’Agenzia

delle Dogane e dei Monopoli di Bari, quotidianamente impegnati nel dispositivo di contrasto ai traffici illeciti nel

porto cittadino, hanno sottoposto a sequestro oltre 3 tonnellate di olio extravergine d’oliva privo di indicazione

obbligatoria di origine del prodotto.

L’attenta e congiunta analisi dei rischi sui flussi commerciali e sulla merce in entrata nel territorio nazionale,

nonché l’intensificazione delle ordinarie attività ispettive, hanno permesso di intercettare l’ingente quantitativo di

olio, presumibilmente di origine greca.

L’attività esperita ha dimostrato l’efficacia delle metodologie innovative di analisi e di controllo adottate dalla

Guardia di Finanza, dall’Ispettorato per la Repressione delle Frodi Agroalimentari e dall’Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli nell’ambito della Tutela del “Made in Italy” e della sicurezza dei prodotti agroalimentari.

Quest’ultime sono state sviluppate anche sulla base del rinnovato e consolidato rapporto tra le Istituzioni,

attraverso il quale è possibile individuare i flussi sospetti e assestare in tal modo un duro colpo ai traffici illeciti

della specie.

L’operazione di servizio ha permesso l’individuazione, all’interno di un autoarticolato proveniente dalla Grecia,

di 3 tank contenenti 3.600 litri di olio extravergine di oliva privo dei requisiti per l’immissione in consumo nel

territorio nazionale.

In particolare, all’atto del controllo, la documentazione a corredo del trasporto si presentava priva di indicazioni

concernenti l’origine del prodotto che, solo in seguito di ispezione fisica del carico, veniva identificato come

“extravergine”.

In considerazione dell’irregolarità riscontrata l’intero quantitativo di merce rinvenuta è stato sottoposto a

sequestro, con la contestazione dell’illecita introduzione nello Stato di prodotti privi della necessaria indicazione

del luogo d’origine.

L’attività illecita scoperta, oltre che costituire potenziale fattore di inganno e, in tal modo, carpire la fiducia dei

consumatori, avrebbe potuto fruttare, all’atto d’immissione in commercio, un illecito profitto per svariate decine

di migliaia di euro. Tali illecite condotte rappresentano, altresì, una potenziale lesione per le produzioni di olii

extravergine tutelate dal marchio “Made in Italy”, dovuta alla possibile nazionalizzazione del prodotto di

provenienza estera sottoposto a sequestro, meccanismo, questo, che instaura, a tutti gli effetti, un forma di

concorrenza sleale nell’economia reale, a danno di tutte le aziende del settore che operano nella legalità e nel

rispetto degli elevati standard qualitativi imposti dalla normativa vigente a tutela della tracciabilità del prodotto

nonché della salute dei consumatori, inconsapevoli acquirenti, anche a prezzo pieno, di prodotti in realtà di

dubbia provenienza e, quindi, illeciti.

L’attività posta in essere assume, pertanto, particolare rilievo quale testimonianza di una sinergica e costante

azione di monitoraggio e controllo all’ingresso nel territorio dello Stato di prodotti agroalimentari posta in

essere, presso il porto di Bari, dalla Guardia di Finanza, congiuntamente ai funzionari dell’Ispettorato per la

Repressione Frodi Agroalimentari e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, espressione di un concreto,

costante ed efficace presidio a tutela sia del mercato sia della competitività delle aziende italiane a livello

internazionale nonché a garanzia della sicurezza e della salute dei cittadini consumatori.