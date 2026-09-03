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Meloni, il governo più lungo della storia dell’Italia repubblicana: 1413 giorni, festa a Bari Oggi

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giorgia meloni

Il governo presieduto da Giorgia Meloni entra nella storia della Repubblica italiana con un primato. Da oggi, che sono 1413 dall’ingresso in carica, è l’esecutivo con la maggiore durata nel nostro Paese. Oggi dalle 16 la festa a Bari, organizzata da Fratelli d’Italia. Nell’ansa di Marisabella dedicata a questo evento sono attese migliaia di persone provenienti da tutta la Puglia. Sul palco ovviamente la presidente del Consiglio mentre i due vice Antonio Tajani e Matteo Salvini saranno in collegamento. La festa avrà inizio con un omaggio a Giuseppe Tatarella.

 

 

 

 


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