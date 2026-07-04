Il treno frecciarossa in partenza stasera da Roma arriva a Taranto alle 23,58. Domani alle 5,05 la partenza per la capitale. In extremis dunque si risolve la questione fra Puglia e Basilicata che chiedeva di rendere capolinea Metaponto e non la città pugliese considerato che la Regione Puglia non intende sborsare 1,6 milioni di euro all’anno quale contributo a Trenitalia per lo svolgimento della corsa.

L’esborso alla fine c’è stato e almeno per questa restante parte del 2026 la situazione è stata risolta. Ma quello posto da Decaro è un problema vero. Quante volte devono pagare i cittadini pugliesi (considerando che per quel treno si paga ovviamente il biglietto)? Trenitalia deve svolgere il servizio e non privare di risorse altrimenti destinate al trasporto regionale, osserva il presidente della Puglia intenzionato a porre ai massimi livelli (vedi governo) la questione e la Basilicata a sua volta dovrebbe avere lo stesso tipo di interesse.