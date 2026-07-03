Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Domani sera, alle 23:48, il Frecciarossa arriverà nella stazione di Taranto per ripartire domenica mattina, alle 5:05, verso Roma.

È il risultato dell’intesa approvata oggi dalla Giunta regionale della Puglia con la Regione Basilicata, che garantisce fino al 31 dicembre 2026 la prosecuzione del servizio ferroviario interregionale Salerno-Potenza-Metaponto-Taranto in continuità con i collegamenti dell’Alta Velocità da e per Salerno. Con il provvedimento approvato oggi, la Regione Puglia concorrerà fino a un massimo del 28% della compensazione richiesta da Trenitalia per mantenere attivo il servizio, riconosciuto di comune interesse tra le due Regioni. Contestualmente, la Giunta ha dato mandato alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità di predisporre un disegno di legge che consenta di inquadrare giuridicamente l’intervento e garantirne la copertura finanziaria.

“Con questa delibera – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese – la Regione Puglia mantiene l’impegno assunto nei confronti dei cittadini di Taranto e dell’intero versante ionico. Lo facciamo per evitare che venga interrotto un collegamento strategico con la rete nazionale dell’Alta Velocità, pur nella consapevolezza che stiamo sostenendo un costo che non dovrebbe gravare sulle Regioni”.

“È un’assunzione di responsabilità verso i pugliesi – prosegue Piemontese – e non un riconoscimento della correttezza di questo meccanismo. Continuiamo a ritenere che garantire collegamenti ferroviari di interesse nazionale sia un dovere dello Stato, attraverso il Gruppo Ferrovie dello Stato, e non possa dipendere dalla disponibilità delle Regioni a finanziare servizi che spettano ai cittadini italiani”.

La delibera richiama il valore strategico della relazione ferroviaria Salerno-Potenza-Metaponto-Taranto, evidenziando che un’eventuale interruzione del servizio a Metaponto comprometterebbe il diritto alla mobilità del territorio tarantino, privandolo di una fondamentale alternativa di collegamento con la rete nazionale dell’Alta Velocità.

“Ribadiamo che Taranto – conclude Piemontese – è una grande città del Mezzogiorno, con un porto strategico, un importante sistema industriale e universitario e un ruolo centrale nel Mediterraneo. Non può essere trattata come un’eccezione per la quale, da quest’anno, occorre trovare risorse straordinarie. Noi abbiamo scelto di non lasciare soli i cittadini, ma continueremo a chiedere che il Governo nazionale si assuma fino in fondo le proprie responsabilità, garantendo stabilmente un servizio che rappresenta un diritto e non una concessione”