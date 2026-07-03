Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Sabato 4 luglio 2026, dalle ore 10.30, la Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia di Fasano ospiterà “Visioni dal Sud: Cultura, Comunità e Connessioni”. L’incontro riunisce presidenti di Regione, assessore e assessori delle amministrazioni regionali del Sud ed esponenti del Ministero della Cultura per promuovere un confronto sulla creazione di un sistema culturale integrato tra le Regioni del Mezzogiorno.

L’iniziativa sarà trasmessa in streaming a partire dalle ore 10:30 su YouTube (https://www.youtube.com/live/rdIX8fXTHqQ?is=-usfTxL9lgFYWPRD) e sulla home page del sito di Puglia Showcase (www.pugliashowcase.it).

Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura Antonio Parente e del Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Pietro Cannella, che prenderanno parte all’incontro con un contributo video e in collegamento.

L’incontro sarà introdotto da Silvia Miglietta, Assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia, e vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno: Onofrio Cutaia, Assessore alla Cultura, Eventi e Personale della Regione Campania; Eulalia Micheli, Assessora all’Istruzione, Sport e Politiche per i Giovani della Regione Calabria; Laura Mongiello, Assessora all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata; Ilaria Portas, Assessora alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna; e Roberto Santangelo, Assessore alla Formazione, Istruzione, Ricerca e Università, Sociale, Cultura della Regione Abruzzo.

Nel corso della mattinata saranno presentate alcune buone pratiche con gli interventi di Claudia Barattini, Segretario culturale dell’IILA – Istituto Italo-Latino Americano, e di Paolo Ponzio, Presidente di Puglia Culture. Le conclusioni saranno affidate a Silvia Miglietta, Assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia. A moderare l’incontro sarà Domenico Barbuto, Segretario Generale di AGIS.

L’incontro si inserisce nel programma di Puglia Showcase 2026, appuntamento internazionale dedicato alla scena teatrale e coreutica contemporanea pugliese, promosso da Regione Puglia e realizzato da Puglia Culture. L’iniziativa è intesa come uno spazio privilegiato di dialogo e progettazione, con l’obiettivo di individuare visioni comuni e strumenti concreti capaci di valorizzare il patrimonio creativo del Mezzogiorno e rafforzarne la competitività nei contesti nazionali e internazionali.

Attraverso il confronto tra amministratori, decisori pubblici e protagonisti del settore culturale, “Visioni dal Sud: Cultura, Comunità e Connessioni” intende contribuire alla definizione di una strategia condivisa che riconosca nella cultura un fattore essenziale di crescita, coesione sociale e sviluppo sostenibile per l’intero Sud del Paese.

Gli appuntamenti di Puglia Showcase proseguono nel pomeriggio, secondo il programma consultabile sul sito https://www.pugliashowcase.it/. La giornata terminerà a “Villaggio Puglia” con Bande di Puglia, a conclusione di quattro giornate che hanno trasformato la Puglia in un luogo di incontro tra compagnie di teatro e di danza, circa 200 operatori culturali, critici, giornalisti e istituzioni provenienti dall’Italia e dall’estero.

L’edizione 2026 di Puglia Showcase si svolge con il patrocinio di Rai Puglia, Ordine dei Giornalisti della Puglia e ANCT-Associazione Nazionale Critici di Teatro. Media partnership: Rai Radio 3 e Teatro e Critica. L’iniziativa è finanziata con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027 ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Fasano.