Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:



Nelle prime ore della mattina, militari del NAS di Bari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani e con il supporto dei competenti Comandi Provinciali Carabinieri, stanno eseguendo, tra l’altro, 18 misure cautelari personali¸ emesse dal GIP del Tribunale di Trani (BAT), a carico di titolari e dipendenti di aziende ittiche di Bisceglie (BAT), di una società di consulenza e di un laboratorio privato di Avellino, nonché alcuni provvedimenti di sequestro, sia impeditivo che per equivalente, anche a carico di alcune delle società coinvolte. Ai destinatari delle misure è contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata, tra l’altro, all’adulterazione di sostanze alimentari, frode e falso inerenti l’attività di produzione e commercio di prodotti ittici in tutto il paese.