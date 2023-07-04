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Produzione e commercio di prodotti ittici: contrasto a frodi alimentari, operazione Nas fra Puglia e Campania Carabinieri

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Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

Nelle prime ore della mattina, militari del NAS di Bari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani e con il supporto dei competenti Comandi Provinciali Carabinieri, stanno eseguendo, tra l’altro, 18  misure cautelari personali¸ emesse dal GIP del Tribunale di Trani (BAT), a carico di titolari e dipendenti di aziende ittiche di Bisceglie (BAT), di una società di consulenza e di un laboratorio privato di Avellino, nonché alcuni provvedimenti di sequestro, sia impeditivo che per equivalente, anche a carico di alcune delle società coinvolte. Ai destinatari delle misure è contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata, tra l’altro, all’adulterazione di sostanze alimentari, frode e falso inerenti l’attività di produzione e commercio di prodotti ittici in tutto il paese.

 

 

 

 


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