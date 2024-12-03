Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:
Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, a conclusione di un’ampia indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un’organizzazione criminale composta da quindici indagati, ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra Albania e Italia.