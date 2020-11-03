Tre fasce di rischio: così verrà caratterizzata l’Italia per il varo delle nuove misure di contenimento del corona virus. Il dpcm che sarà firmato dal presidente del Consiglio dei ministri fra oggi e domani prevederà le misure più restrittive per le regioni, o parti di regioni, più a rischio. Fra i parametri l’indice Rt e la tenuta del sistema della terapia intensiva. Piemonte, Lombardia e Calabria sono ritenute quelle indiziate delle restrizioni maggiori, praticamente il lockdown: la Puglia immediatamente a ridosso anche per l’indice Rt 1,65.

Fra le limitazioni è pressoché scontato il coprifuoco nazionale alle 20 o alle 21.