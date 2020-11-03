rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Con Piemonte, Lombardia, Liguria e Calabria la Puglia rischia il lockdown Monitoraggio anticipato ad oggi per il varo del decreto del presidente del Consiglio

3 Novembre 2020
IMG 20201030 170903

Tre fasce di rischio: così verrà caratterizzata l’Italia per il varo delle nuove misure di contenimento del corona virus. Il dpcm che sarà firmato dal presidente del Consiglio dei ministri fra oggi e domani prevederà le misure più restrittive per le regioni, o parti di regioni, più a rischio. Fra i parametri l’indice Rt e la tenuta del sistema della terapia intensiva. Piemonte, Lombardia e Calabria sono ritenute quelle indiziate delle restrizioni maggiori, praticamente il lockdown: la Puglia immediatamente a ridosso anche per l’indice Rt 1,65.

Fra le limitazioni è pressoché scontato il coprifuoco nazionale alle 20 o alle 21.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

ospedale perrino 1

San Donaci: morto d’infarto, venuta a saperlo muore la sorella e la terza sorella è ricoverata per grave malore Una sequenza che ha dell'incredibile

pasquale natuzzi jr

L'”invito” di Pasquale Natuzzi jr. a Elly Schlein che aveva manifestato con i lavoratori (c’è da sperare che sia falso) Inqualificabile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione