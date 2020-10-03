Alle 16 si insediano i seggi per la preparazione delle operazioni di voto. In 54 Comuni italiani fra cui dieci pugliesi (Andria unico capoluogo) domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 gli elettori saranno chiamati a scegliere i sindaci nel turno di ballottaggio.
Elezioni regionali della Puglia: mon ancora prrvenuti alla commissione regionale i verbali delle sezioni non si procede tuttora alla valutazione finalizzata alla proclamazione degli eletti. Intanto si prospettano sei ricorsi per.l’attribuzione dei seggi: fra essi quello del.non rieletto vicepresidente del consiglio regionale, Longo, in caso di 27 seggi alla maggioranza.