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2 Maggio 2026
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Elezioni comunali: ballottaggi, oggi insediamento dei seggi. Domani e lunedì il voto Anche in dieci Comuni pugliesi. Elezioni regionali della Puglia: si prospettano sei ricorsi

3 Ottobre 2020
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Alle 16 si insediano i seggi per la preparazione delle operazioni di voto. In 54 Comuni italiani fra cui dieci pugliesi (Andria unico capoluogo) domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 gli elettori saranno chiamati a scegliere i sindaci nel turno di ballottaggio.

Elezioni regionali della Puglia: mon ancora prrvenuti alla commissione regionale i verbali delle sezioni non si procede tuttora alla valutazione finalizzata alla proclamazione degli eletti. Intanto si prospettano sei ricorsi per.l’attribuzione dei seggi: fra essi quello del.non rieletto vicepresidente del consiglio regionale, Longo, in caso di 27 seggi alla maggioranza.


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