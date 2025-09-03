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Michele Emiliano non si candida: ora Antonio Decaro attende il passo indietro di Nichi Vendola che deciderà con Avs Puglia, verso le elezioni regionali

3 Settembre 2025
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Lo ha confermato ieri sera Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd. L’attuale presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha fatto un passo indietro e non si candiderà come consigliere regionale. Per la candidatura alla presidenza di Antonio Decaro è un passo avanti, non quello decisivo. Infatti l’europarlamentare ha chiesto che, oltre ad Emiliano, non si candidi al consiglio neanche l’altro ex presidente, Nichi Vendola. La situazione, in questo caso, è meno scontata nei suoi esiti. Infatti è una decisione riguardante Avs, un partito diverso dal Pd al quale fa capo Decaro. Nelle prossime ore si comprenderanno sviluppi, verosimilmente decisivi, sulla candidatura del centrosinistra (e di quale centrosinistra) alla presidenza della Regione Puglia.

Elly Schlein ha ringraziato Michele Emiliano per la sua disponibilità a non candidarsi e ha ribadito che l’attuale governatore pugliese, con dieci anni di presidenza, darà il suo contributo importante per la costruzione del futuro della Puglia. Disponibilità di Emiliano che a sua volta dipende da Vendola: o tutti e due fuori dalle liste elettorali o tutti e due candidati. Stasera a Roma festa nazionale Avs: ci saranno tutti i leaders nazionali della coalizione, Schlein, Conte, Vendola con Fratoianni e Bonelli. Può essere una serata decisiva per capire le prospettive del campo largo in Puglia.

 

 

 

 

 

 

 

 


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