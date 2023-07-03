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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Accusa, frode fiscale da oltre 160 milioni di euro: l’operazione riguarda anche la Puglia, dieci arresti Guardia di finanza

3 Luglio 2023
finanza nuova

Ottanta persone coinvolte, 48 società di cui 21 straniere. Inchiesta della procura della Repubblica di Brescia su ipotesi di frode fiscale da circa 160 milioni di euro per un sistema di emissione di fatture false. Sei persone in carcere, quattro agli arresti domiciliari. Una misura cautelare riguarda la Puglia: un originario di Trani. Proprio fra Lombardia, Friuli e Puglia, secondo l’accusa, era articolata la truffa.


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