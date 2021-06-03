Di Francesco Santoro:



La Puglia è pronta a produrre Sputnik, il vaccino anti-Covid messo a punto dagli scienziati russi. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Michele Emiliano, nel corso della sessione “The 78+ target: responding to the challenges of the pandemic” dello Spief 2021, alla presenza del ministro della Salute, Mikhail Murashko. «Abbiamo anche parlato del progetto al quale stiamo lavorando per consentire ad alcune fabbriche pugliesi, se interverranno le autorizzazioni necessarie, a produrre il vaccino russo- ha commentato Emiliano-. Noi possiamo finanziare anche con un intervento pubblico questa operazione, che è ovviamente disponibile per qualunque azienda per produrre vaccino che dovesse essere autorizzato all’uso in Italia».