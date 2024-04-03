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Frana sui binari: treni da e per la Puglia oggi Interrotta la linea ferroviaria Caserta-Foggia tra Benevento ed Ariano Irpino

3 Aprile 2024
mde

Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia:

La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un movimento franoso, prosegue l’intervento dei tecnici.

La riattivazione è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale per lunedì 8 aprile.

I treni Alta Velocità e Intercity  possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus come da programma, con aumento dei tempi di percorrenza nella tratta interessata.

È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.

Programma dei treni Alta Velocità valido da mercoledì 20 marzo

Programma dei treni Intercity e Intercity Notte valido da giovedì 21 marzo a sabato 13 aprile

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.


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