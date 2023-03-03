Di Martino Abbracciavento:



Stanziati 60 milioni di euro da parte della Regione Puglia a favore di Pmi e startup innovative in vista del nuovo avviso “Equity Puglia”.

L’obiettivo di “Equity Puglia” è quello di fornire alle piccole e medie imprese e alle startup innovative la possibilità di aumentare il livello di capitalizzazione e dunque la propria solidità patrimoniale, attraverso la partecipazione nel capitale aziendale di investitori specializzati.

La finanziaria regionale Puglia Sviluppo si occuperà di gestire il nuovo fondo e cofinanzierà i fondi di investimento.

L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci spiega: “Questo strumento che introduciamo per la prima volta in Puglia, è una spinta potente per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle startup innovative. Darà loro l’opportunità di accrescere la propria competitività attraverso l’accesso al mercato del capitale di rischio in collaborazione con intermediari finanziari, che avranno la responsabilità di identificare e selezionare le iniziative da sostenere. Il fondo Equity, insieme ai Minibond, rappresenta un altro strumento complementare al tradizionale canale bancario. Non soltanto produrrà ricadute concrete sull’ecosistema delle imprese e delle startup innovative ma sarà anche un’importante leva per l’attrazione di investimenti in Puglia”.

In merito a questa nuova opportunità, il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, fa sapere che: “Abbiamo la necessità di far fronte alle conseguenze determinate dalla crisi economica, sociale ed occupazionale generata dalla pandemia e allo stesso tempo a prevenire i nuovi contraccolpi sul sistema produttivo determinati dalla guerra nel cuore dell’Europa. Per potenziare questa misura innovativa e dare maggiore impulso alle iniziative che si realizzeranno nei singoli territori, era necessaria la variazione di bilancio e soprattutto l’attivazione dei fondi della nuova programmazione Fesr 2021-2027, fondamentali per assicurare un’attuazione coerente ed efficace del nuovo strumento”.

Per l’attivazione della misura, il prossimo step sarà quello di selezionare degli intermediari finanziari che si occuperanno della gestione dei fondi di investimento.