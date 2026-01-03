Da oggi, per il commercio, è periodo di saldi in Puglia e in Basilicata. Ieri l’avvio in Valle d’Aosta, oggi la partenza in numerose altre regioni d’Italia.
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