rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Puglia, scuola: verso un rinnovo dell’ordinanza Didattica in presenza con possibilità di scegliere quella a distanza. Si attende il dpcm di Natale

2 Dicembre 2020
IMG 20201029 WA0017

Siamo alla vigilia della scadenza del decreto. Il presidente del Consiglio firmerà nelle prossime ore il nuovo dpcm che regolerà il non semplice periodo natalizio, in tema di necessità di mantenere il distanziamento sociale.. Si va verso il divieto di spostamento fra Comuni a Natale e capodanno. Ci sarà anche occuparsi di scuola con il premier che vorrebbe il rientro in classe, per le superiori, a metà dicembre ma prevale la tesi del ritorno il 9 gennaio.

Il capitolo-scuola riguarda specificamente la Puglia in cui il presidente della Regione è pronto a confermare l’ordinanza sulla possibilità di scegliere, per studenti elementari e medi inferiori, la didattica a distanza in luogo di quella in presenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

ospedale perrino 1

San Donaci: morto d’infarto, venuta a saperlo muore la sorella e la terza sorella è ricoverata per grave malore Una sequenza che ha dell'incredibile

pasquale natuzzi jr

L'”invito” di Pasquale Natuzzi jr. a Elly Schlein che aveva manifestato con i lavoratori Inqualificabile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione