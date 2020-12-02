Siamo alla vigilia della scadenza del decreto. Il presidente del Consiglio firmerà nelle prossime ore il nuovo dpcm che regolerà il non semplice periodo natalizio, in tema di necessità di mantenere il distanziamento sociale.. Si va verso il divieto di spostamento fra Comuni a Natale e capodanno. Ci sarà anche occuparsi di scuola con il premier che vorrebbe il rientro in classe, per le superiori, a metà dicembre ma prevale la tesi del ritorno il 9 gennaio.

Il capitolo-scuola riguarda specificamente la Puglia in cui il presidente della Regione è pronto a confermare l’ordinanza sulla possibilità di scegliere, per studenti elementari e medi inferiori, la didattica a distanza in luogo di quella in presenza.