Francesca Perrini è una dirigente pubblica di Martina Franca. Da oggi ha il titolo, formalizzato su pergamena, di Cavaliere della Repubblica. Il prefetto, la procuratrice minorile tarantina Daniela Putignano e il presidente della Provincia (che è anche sindaco di Martina Franca) Gianfranco Palmisano hanno consegnato l’onorificenza decisa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Fra i numerosi insigniti in Italia, una quindicina della provincia di Taranto.

Onore al merito della Repubblica a Francesca Perrini per il lavoro svolto quale dirigente della giustizia minorile per essersi occupata dei minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali, prima per le regioni Puglia e Basilicata, in seguito per la Lombardia. Attualmente sovrintendente degli Archivi notarili di Napoli. Dall’1 luglio avrà anche l’incarico dirigenziale ad interim relativo all’Archivio di Palermo.