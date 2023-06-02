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Cavaliere al merito della Repubblica: onorificenza ad un carabiniere di Martina Franca Consegna stamani a Cosenza per Gianpiero Palazzo

2 Giugno 2023
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Stamani il prefetto di Cosenza ha consegnato a Gianpiero Palazzo, carabiniere di Martina Franca in servizio in quel territorio calabrese, l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana. Decreto del presidente della Repubblica risalente al 27 dicembre 2022, oggi appunto l’onorificenza.

IMG 20230602 WA0013Il militare viene premiato per le svariate azioni, nel corso degli anni, non ultima quella del salvataggio di un’anziana caduta in un dirupo e dispersa da giorni. Anche il salvataggio di due donne con intenti suicidi, in due distinti interventi in cui lo stesso carabiniere ha messo a rischio la sua incolumità. Oppure il salvataggio di varie persone in pericolo di vita per un incendio divampato nel paese, in un’area anche con la presenza di bombole di gas. Dopo vari encomi dunque, il riconoscimento decretato dal capo dello Stato.

Screenshot 20230602 112641Gianpiero Palazzo, maresciallo dell’Arma, è comandante di stazione a San Demetrio Corone dopo avere prestato servizio a San Giorgio Albanese e Rossano Calabro. Precedentemente era stato impegnato in Sicilia, nel territorio di Corleone, anche lì caraterizzandosi per azioni a favore della popolazione, con senso umanitario e, come si usa dire, sprezzo del pericolo.

 

 

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