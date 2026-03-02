Di seguito un comunicato diffuso da Anief:

A seguito dell’incontro del 26 febbraio presso la Città Metropolitana con le organizzazioni sindacali del Comparto Istruzione e Ricerca, il Direttore Generale ha comunicato che i doppi turni cesseranno entro 10 giorni, a partire dal 27 febbraio.

All’incontro hanno partecipato, oltre ad Anief, anche le altre sigle sindacali firmatarie del comparto scuola: Uil Scuola Rua, Cisl Scuola, Snals Confsal e Flc Cgil, insieme ai rappresentanti dell’Ufficio Scolastico e dell’Istituto.

La soluzione prevede il trasferimento di alcune classi nell’edificio dell’ex scuola “Carlo Del Prete”, dopo brevi lavori di adeguamento, così da garantire il ritorno alla piena normalità.

Anief Puglia e Bari accoglie positivamente l’impegno assunto e invita studenti, famiglie e personale scolastico a pazientare ancora pochi giorni: la situazione è ormai in via di definitiva risoluzione.