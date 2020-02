Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“È scomparso stamattina a Foggia Giulio Miccoli, protagonista di tante battaglie per lo sviluppo del territorio di Capitanata e per l’emancipazione dei lavoratori. Da operaio della Lanerossi ebbe inizio il suo lungo impegno sindacale: prima responsabile dei lavoratori del settore chimico per giungere poi al prestigioso incarico di segretario della Camera del Lavoro della Capitanata. Nel 1990 venne eletto Presidente della Provincia di Foggia a capo di una giunta di sinistra. Negli ultimi anni, prima del pensionamento, è stato direttore dell’Ente di formazione dei lavoratori edili. Una persona umile e battagliera, sempre vicino alle classi sociali più deboli e attento ai bisogni della sua terra”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.