Alla vigilia della visita la Presidente ha dichiarato: “L’Europa è un’opportunità. Dobbiamo mobilitare il maggior numero possibile di persone per il voto del 9 giugno 2024 e coinvolgere i cittadini in tutti i comuni d’Europa. Voglio iniziare questa campagna di sensibilizzazione dal Sud Italia. Perché l’Europa non è solo le sue istituzioni. L’Europa è la sua gente”.La Presidente comincerà il suo viaggio domenica 3 dicembre nel Sud Italia con una visita alla Reggia di Caserta. Alle 14:30 si recherà alla sede del Consiglio comunale di Caserta dove interverrà, insieme alla Vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, all’evento “Il sogno europeo di Ernesto Rossi. Dal Manifesto di Ventotene all’Europa del futuro”. Saranno presenti anche i Deputati del Parlamento europeo della Regione Campania. Lunedì 4 dicembre, la Presidente Metsola sarà a Lecce, per partecipare al convegno “Next Generation EU e le sfide dell’UE” con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR Raffaele Fitto. A conclusione dell’ evento, alle ore 11:30 presso la sede della Prefettura, è prevista una dichiarazione alla stampa. Nel pomeriggio, la Presidente si recherà a Catanzaro, dove incontrerà Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, e i membri del Parlamento europeo eletti nella circoscrizione dell’Italia meridionale presso la sede della Regione Calabria. Alle 18:45, la Presidente Metsola visiterà la sala di controllo dell’ “Operazione Tolleranza Zero per il controllo del territorio attraverso i droni per l’antincendio, il monitoraggio del mare e l’inquinamento ambientale”. Martedì 5 dicembre, alle ore 9:00 sempre presso la sede della Regione Calabria, nella nuova centrale operativa del 112, la Presidente assisterà alla simulazione del sistema di emergenza del numero unico europeo, insieme ad Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, al Ministro dell’ Interno Matteo Piantedosi e al Presidente Occhiuto. Nel pomeriggio la Presidente sarà a Palermo dove visiterà il Museo del Presente – Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Successivamente si recherà presso la Basilica di San Domenico per deporre dei fiori sulla tomba di Giovanni Falcone. Alle 16:30, la presidente del Parlamento Europeo inaugurerà l’ anno accademico 2023-2024 dell’Università di Palermo. PROGRAMMA DELLA VISITA DELLA PRESIDENTE ROBERTA METSOLA

NEL SUD ITALIA 3-5 DICEMBRE 2023 Domenica 3 dicembre:

ore 13:45 – Caserta, Campania

• Visita alla Reggia di Caserta

• Indirizzo: Piazza Carlo di Borbone, Caserta ore 14:30 – Caserta, Campania

• Intervento evento pubblico “Il sogno europeo di Ernesto Rossi. Dal Manifesto di Ventotene all’Europa del futuro”, presso la sede del Consiglio Comunale di Caserta con la Vicepresidente Pina Picierno. Partecipano i deputati europei della Regione Campania.

• Indirizzo: Piazza Vanvitelli 38, Caserta Lunedì 4 dicembre

ore 10:20 – Lecce, Puglia

• Partecipazione all’evento pubblico: “Next Generation EU e le Sfide dell’UE” con Raffaele Fitto, Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

• Indirizzo: Sede della Provincia di Lecce, Palazzo dei Celestini, Via Umberto I, Lecce ore 11.30 – Lecce, Puglia

• Dichiarazione alla stampa con il Ministro Fitto

• Indirizzo: Sede della Provincia di Lecce, Palazzo dei Celestini Via Umberto I, Lecce ore 18:30 – Catanzaro, Calabria

• Benvenuto ufficiale in Calabria da parte del Presidente della Regione Roberto Occhiuto e dei membri del Parlamento europeo eletti nella circoscrizione Italia meridionale.

• Indirizzo: Cittadella Regionale – Viale Europa – Località Germaneto 88100 Catanzaro ore 18:45 – Catanzaro, Calabria

• Visita alla sala di controllo dell’Operazione Tolleranza Zero, presso la Sede della Regione Calabria, “Operazione Tolleranza Zero: controllo del territorio attraverso i droni per l’antincendio, il monitoraggio del mare e l’inquinamento ambientale”

• Indirizzo: Cittadella Regionale – Viale Europa – Località Germaneto 88100 Catanzaro ore 19:00 – Catanzaro, Calabria

• Dichiarazione alla stampa con il Presidente Occhiuto

• Indirizzo: Cittadella Regionale – Viale Europa – Località Germaneto 88100 Catanzaro Martedì 5 dicembre

ore 09:00-10:00 – Catanzaro, Calabria

• Partecipazione alla conferenza stampa, dove si terrà una simulazione del sistema di emergenza nella nuova centrale operativa del 112, del numero unico europeo con Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, Matteo Piantedosi Ministro dell’Interno e Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria.

• Indirizzo: Cittadella Regionale – Viale Europa – Località Germaneto 88100 Catanzaro ore 14:55 – Palermo, Sicilia

• Visita al Museo del Presente – Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

• Indirizzo: Via Lincoln 71, Palermo ore 15:45 – Palermo, Sicilia

• Visita e deposizione di fiori sulla tomba di Giovanni Falcone

• Indirizzo: Chiesa di San Domenico, Piazza S. Domenico, Palermo ore 16:30 – Palermo, Sicilia

• Discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 dell’Università di Palermo

• Indirizzo: Via delle Scienze, Palermo (foto: tratta da profilo twitter Roberta Metsola)