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Emiliano: dopo le 18 non bisogna stare in giro "Se dopo le 18 abbiamo detto che si chiudono le attività non necessarie"

1 Novembre 2020
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“Se dopo le 18 abbiamo detto che si chiudono le attività non necessarie, allora dopo le 18 non bisogna più stare in giro o fare cene con non conviventi”. E’ quanto afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sottolineando che “nessuno sa quanto durerà l’epidemia. Probabilmente faremo una serie di stop&go che non son contraddizioni, ma la naturale gestione di una pandemia”. (tgcom24)


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