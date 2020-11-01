“Se dopo le 18 abbiamo detto che si chiudono le attività non necessarie, allora dopo le 18 non bisogna più stare in giro o fare cene con non conviventi”. E’ quanto afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sottolineando che “nessuno sa quanto durerà l’epidemia. Probabilmente faremo una serie di stop&go che non son contraddizioni, ma la naturale gestione di una pandemia”. (tgcom24)
8 Maggio 2026Bari: playout TUTTI I VERDETTI Calcio serie B, ultima giornata: i pugliesi vincono a Catanzaro ed evitano la retrocessione diretta. Frosinone in serie A