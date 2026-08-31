Prende il via a Martina Franca oggi la festa regionale del partito democratico della Puglia. Nello spazio degli orti del duca le manifestazioni con le presenze anche dei riferimenti nazionali del Pd e anche di altri partiti della coalizione. La segretaria nazionale Elly Schlein concluderà la festa il 6 settembre.

Due giorni prima a Bari la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, festeggerà su iniziativa di Fratelli d’Italia il governo più longevo della storia in questi ottanta anni di Repubblica. Proprio il 4 settembre tale traguardo verrà toccato appunto dall’esecutivo attualmente in carica.

La Puglia è dunque centrale nel dibattito politico italiano con le elezioni del prossimo anno per il rinnovo del parlamento a cui è collegata ovviamente la formazione del futuro governo. Nel centrodestra la contendente sarà Giorgia Meloni, nel campo largo si va verso le primarie con Elly Schlein che sarà della partita. Anche se da più parti, nel centrosinistra, si inizia a considerare l’ipotesi di scegliere diversamente il riferimento della coalizione ed eventuale futuro capo del governo.

—–

Di seguito il comunicato:

Il Circolo cittadino del Partito Democratico di Martina Franca, con soddisfazione, rende noto il programma ufficiale della Festa regionale de l’Unità che si terrà a Martina Franca dal 1° al 6 settembre.

Per la prima volta l’importante evento del Pd Puglia si terrà nella città della Valle d’Itria. Si svolgerà in pieno centro, agli “Orti del Duca”, un luogo significativo, affacciato sullo spettacolare panorama della Valle d’Itria, parte di un’opera pubblica complessa che ha contribuito a cambiare il volto di Martina, espressione delle capacità e del lavoro di progettazione e di realizzazione delle Amministrazioni comunali e degli Assessorati ai Lavori Pubblici a guida Pd.

Ogni sera si terranno tre incontri a partire dalle ore 18,00 al centro dei quali ci saranno i temi più sentiti e di più stringente attualità come sanità, lavoro, ambiente, giovani, giustizia sociale, diritti, donne, Mezzogiorno. Protagonisti saranno esponenti politici e istituzionali locali, regionali e nazionali. Fra i nomi: il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’Assessore Regionale alla Salute Donato Pentassuglia ed altri esponenti della Giunta e del Consiglio regionale, il leader, già segretario nazionale e Presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, i parlamentari, nonché ministri degli ultimi governi progressisti Roberto Speranza, Peppe Provenzano, Andrea Orlando e Beatrice Lorenzin e l’ex Governatore Michele Emiliano.

Interverranno esponenti di spicco di altre forze politiche dell’area progressista come Roberto Fico, Presidente della Regione Campania. Daranno il loro contributo al dibattito il noto scrittore Gianrico Carofiglio, i Sindaci di Bari e di Taranto Vito Leccese e Piero Bitetti, di Martina Gianfranco Palmisano anche nella veste di Vicesegretario regionale Pd. Chiuderà il 6 settembre la Segretaria nazionale del Pd, onorevole Elly Schlein.

Nelle serate ci sarà anche lo spazio dedicato alla buona musica popolare. Gruppi diversi, tutti pugliesi, provenienti dalle diverse province, si esibiranno agli Orti del Duca, Orchestra Mancina, Orchestra La Zanzarita, Provvisorio Popolare Quattro, I Folkabbestia, Paolo Giancola& La Popular Band. Saranno allestite anche un’area ludica dedicata ai bambini e un’area food con gli stand di prodotti tipici ed eccellenze pugliesi.

“Per noi -spiegano Donatella Vitale segretaria del Circolo cittadino Pd e Gianfranco Palmisano Sindaco e Vicesegretario regionale Pd- è un grande onore oltre che un piacere ospitare per la prima volta a Martina la Festa regionale de l’Unità. Sarà un momento di confronto importante dal quale potranno scaturire input preziosi per la costruzione di un programma capace di rilanciare l’economia, di far ripartire il Paese di restituire fiducia agli italiani e di uno schieramento alternativo all’attuale governo. Dialogo, partecipazione, comunità, territorio, futuro, sono le parole chiave dei dibattiti ai quali auspichiamo la partecipazione di esponenti istituzionali e di cittadini. Perché ognuno possa dare il suo contributo a questo cantiere”.