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22 Agosto 2026
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Caldo: Bari in codice rosso anche giovedì. Umidità: a Martina Franca il 96 per cento nella notte, ad Alessano il 98 per cento Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

1 Settembre 2026
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Bari è in codice rosso oggi con Campobasso, Catania e Latina. Domani idem. Giovedì sarà in allerta rossa come Roma e Palermo, stando al bollettino del ministero della Salute relativo a 27 città campione in tutta Italia in tema di ondate di calore.

Caldo e umidità in Puglia. Settembre ad esempio è iniziato con un indice altissimo di umidità relativa percentuale: Alessano su tutte nelle notte con il 98 per cento, segue Martina Franca (immagine tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia) con umidità che ha raggiunto il 96 per cento.

 

 

 

 

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