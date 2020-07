Nei mesi dell’emergenza si sono distinti per decisionismo. Periodo estremamente delicato e impegnativo, per chi come un presidente di Regione è stato in prima linea sul piano amministrativo (la prima linea operativa è stata degli eroici operatori sanitari, senza dimenticare i volontari e le forze dell’ordine). Stasera è più leggera, nella tenuta del produttore vinicolo Bruno Vespa a Manduria.

Una specie di Porta a porta non televisivo, per una festa con numerosi ospiti dei vari settori: politica, comunicazione, imprenditoria ecc.

Serata leggera, forse più per Luca Zaia che sembra avere la rielezione a governatore del Veneto in cassaforte. Per Michele Emiliano la cosa è più in salita.