rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

8 Maggio 2026
Catanzaro-Bari: per i pugliesi rischio retrocessione o playout nel giorno di festa per il patrono Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolare: pochissime possibilità di salvezza diretta

Quattro silos e 518149 litri di acqua non denaturata sequestrati in azienda vinicola del foggiano Carabinieri forestali

1 Giugno 2024
silos sequestrato 31 maggio 2024 1

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

Attraverso una mirata e minuziosa attività di verifica presso un sito aziendale vitivinicolo di Cerignola, il Gruppo Carabinieri Forestale  di Foggia con il Nucleo Carabinieri Forestale di Cerignola e  l’ICQRF Puglia e Basilicata hanno riscontrato la presenza di acque non denaturate in silos vinicoli.

All’interno della suddetta attività  industriale di lavorazione e produzione vinicola è stata riscontrata la presenza  di 518.149 litri di acque di vegetazione proveniente dalla lavorazione di mosti muti non denaturata ai sensi di legge all’interno di 4 silos.

I militari e gli Ispettori dell’ICQRF,  hanno proceduto, dopo specifiche  verifiche e campionamenti  al sequestro amministrativo  dei quattro silos contenente acque non denaturate e contestare sanzione amministrativa  da 6.000 a 20.000 euro

Sono state impartite particolari  prescrizioni per la giusta gestione e presenza delle acque non denaturate nei silos vinicoli.

Come è noto, la legge 238/2016 disciplina  la gestione delle sostanze depositate in cantina per  prevenire comportamenti illeciti legati alle adulterazioni  e sofisticazioni di vini.

L’attività di controllo dei Carabinieri Forestali rientra nell’ambito di una mirata campagna di controlli  “Piani di azione” e con l’ICQRF  per la prevenzione e repressione delle frodi in danno alle qualità delle produzioni agroalimentari e degli illeciti in tema di contraffazione ed adulterazioni, per le finalità di sicurezza alimentare del consumatore.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200109 164416

Cerignola est: esplosione nei pressi del casello autostradale Nella notte

binario

Barletta-Trani, inconveniente tecnico ad un treno: linea ferroviaria, disagi Da ieri pomeriggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione