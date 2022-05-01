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Puglia: aperti da oggi gli stabilimenti balneari Al via la stagione

1 Maggio 2022
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Con provvedimento regionale dei giorni scorsi aprono oggi in Puglia gli stabilimenti balneari. Inizia la stagione del mare, con temperature già favorevoli e la prospettiva, per la regione, è quella di una stagione turistica di prim’ordine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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