Con provvedimento regionale dei giorni scorsi aprono oggi in Puglia gli stabilimenti balneari. Inizia la stagione del mare, con temperature già favorevoli e la prospettiva, per la regione, è quella di una stagione turistica di prim’ordine.
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