Migrante morto nell’incendio in un agglomerato di baracche, il terzo lì

Reggio Calabria, vigili del fuoco al lavoro nella notte per l’incendio nella tendopoli di San Ferdinando. Le fiamme hanno coinvolto una decina di baracche, salvate le altre. Durante le operazioni è stato rinvenuto il corpo privo di vita di un ragazzo.

Un altro migrante. Il terzo in pochi mesi. Ora non si scatenino le scellerate affermazioni del genere a casa loro e simili. Perché i migranti, che suscitano pure lo schifo di svariati sconsiderati, sono quelli che vengono sfruttati con paghe che sono peggio della fame perché noi poi si possa andare a comprare pomodori e frutta e verdure a costo in offerta speciale (tanto per fare un esempio). Vanno aiutati qua. Pagandoli con paghe dignitose, perché possano avere case e non schifose e pericolosissime baracche.