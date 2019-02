Disagi al traffico in via Unità d'Italia

Il conducente della Fiat 500 è finito all’ospedale. Il tamponamento ha coinvolto anche una Citroën C3. Cause e dinamica da dettagliare per l’incidente di stamani a Taranto, via Unità d’Italia. Rallentamenti inevitabili al traffico. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile e gli agenti della polizia locale.

(foto: Francesco Manfuso)