Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 31 dicembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 612
Provincia di Bat: 138
Provincia di Brindisi: 192
Provincia di Foggia: 245
Provincia di Lecce: 428
Provincia di Taranto: 293
Residenti fuori regione: 33
Provincia in definizione: 3
16.347
Persone attualmente positive
264
Persone ricoverate in area non critica
14
Persone in terapia intensiva
1.572.032
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 511.224
Provincia di Bat: 134.255
Provincia di Brindisi: 152.813
Provincia di Foggia: 222.788
Provincia di Lecce: 339.348
Provincia di Taranto: 215.240
Residenti fuori regione: 16.809
Provincia in definizione: 5.330