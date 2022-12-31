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2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Puglia: 1597807 positivi a test corona virus, incremento di 1944 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

31 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 31 dicembre 2022

1.944

Nuovi casi

8.310

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 612
Provincia di Bat: 138
Provincia di Brindisi: 192
Provincia di Foggia: 245
Provincia di Lecce: 428
Provincia di Taranto: 293
Residenti fuori regione: 33
Provincia in definizione: 3
16.347

Persone attualmente positive

264

Persone ricoverate in area non critica

14

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.597.807

Casi totali

13.484.295

Test eseguiti

1.572.032

Persone guarite

9.428

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 511.224
Provincia di Bat: 134.255
Provincia di Brindisi: 152.813
Provincia di Foggia: 222.788
Provincia di Lecce: 339.348
Provincia di Taranto: 215.240
Residenti fuori regione: 16.809
Provincia in definizione: 5.330

 

 

 

 

 

 


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