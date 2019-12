Il palco di Bari allestito per il.concerto richiamerà in piazza, secondo le stime, centomila persone. Saranno milioni in tv grazie alla produzione Canale 5-Radionorba. Naturalmente il capodanno televisivo principale è quello di Raiuno con Amadeus che da Potenza farà il countdown che ci introdurrà nel 2020. E poi Nina Zilli con il canzoniere grecanico salentino a Lecce, gli spettacoli nel centro storico di Brindisi, le rievocazioni antiche a Foggia, il concerto di Paolo Belli a Martina Franca e via discorrendo. Ci sono naturalmente i cenoni e poi la novità, con un pugliese protagonista assoluto, per la notte di capodanno: in oltre duecento sale italiabe, “Tolo Tolo”. Le prime ore del 2020 al cinema con Checco Zalone.