Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 31 ottobre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 95
Provincia di Bat: 17
Provincia di Brindisi: 56
Provincia di Foggia: 20
Provincia di Lecce: 123
Provincia di Taranto: 32
Residenti fuori regione: 7
Provincia in definizione: 1
13.683
Persone attualmente positive
182
Persone ricoverate in area non critica
11
Persone in terapia intensiva
1.495.671
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 489.139
Provincia di Bat: 129.349
Provincia di Brindisi: 144.425
Provincia di Foggia: 213.064
Provincia di Lecce: 315.665
Provincia di Taranto: 205.720
Residenti fuori regione: 15.998
Provincia in definizione: 5.161