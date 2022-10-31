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Puglia: 1518521 positivi a test corona virus, incremento di 351 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

31 Ottobre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 31 ottobre 2022

351

Nuovi casi

3.295

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 95
Provincia di Bat: 17
Provincia di Brindisi: 56
Provincia di Foggia: 20
Provincia di Lecce: 123
Provincia di Taranto: 32
Residenti fuori regione: 7
Provincia in definizione: 1
13.683

Persone attualmente positive

182

Persone ricoverate in area non critica

11

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.518.521

Casi totali

12.989.025

Test eseguiti

1.495.671

Persone guarite

9.167

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 489.139
Provincia di Bat: 129.349
Provincia di Brindisi: 144.425
Provincia di Foggia: 213.064
Provincia di Lecce: 315.665
Provincia di Taranto: 205.720
Residenti fuori regione: 15.998
Provincia in definizione: 5.161

 

 

 

 

 

 

 


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