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3 Maggio 2026
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Barletta promosso in serie C, Manfredonia salvo Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessi Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playout: una pugliese a rischio retrocessione

3 Maggio 2026
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Serie D girone H, risultati 38/ma (ultima) giornata: Acerrana-Manfredonia 1-2, Città di Fasano-Paganese 6-0, Fidelis Andria-Pompei 1-2, Francavilla in Sinni-Afragolese 2-0, Gravina in Puglia-Real Normanna 3-2, Heraclea-Ferrandina 2-1, Nardò-Barletta 1-0, Nola-Martina 2-0, Virtus Francavilla Fontana-Sarnese 2-2.

Classifica:

BARLETTA 70

Martina, Città di Fasano 62

Paganese 58

Nardò, Gravina in Puglia 55

Afragolese 49

Fidelis Andria, Virtus Francavilla Fontana 48

Francavilla in Sinni, Manfredonia, Real Normanna 43

Sarnese, Nola 41

Heraclea 38

Pompei 34

Ferrandina 30

Acerrana 14

Barletta promosso in serie C. Ferrandina e Acerrana retrocessi in Eccellenza. Posizioni playoff: Martina secondo, Città di Fasano terza (classifica avulsa, migliore differenza reti generale per il Martina); Nardò quinto, accede ai playoff per la migliore classifica avulsa (migliore differenza reti generale) rispetto al Gravina in Puglia. Posizioni playout: Sarnese sestultima per migliore classifica avulsa rispetto al Nola (scontri diretti).

 

Playoff

semifinali di girone, gara unica (in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si distpuerebbero i supplementari e in caso di ulteriore parità sarebbe qualificata la squadra meglio piazzata nella stagione regolare)

Il 10 maggio:

Martina-Nardò

Città di Fasano-Paganese

Le vincenti si affronteranno il 17 maggio nella finale di girone la cui vincente approderà alla fase nazionale.

 

Playout

gara unica (in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si distpuerebbero i supplementari e in caso di ulteriore parità sarebbe qualificata la squadra meglio piazzata nella stagione regolare)

Il 10 maggio

Sarnese-Pompei

Nola-Heraclea

Le perdenti retrocederanno in Eccellenza.

 

TUTTE LE PROMOSSE IN SERIE C

Girone A – Vado (vinse, nel 1922, la prima Coppa Italia della storia)

Girone B – Folgore Caratese

Girone C – Treviso

Girone D – Desenzano

Girone E – Grosseto

Girone F – Ostiamare

Girone G – Scafatese

Girone H – Barletta

Girone I – Savoia

 

 

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