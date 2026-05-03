Serie D girone H, risultati 38/ma (ultima) giornata: Acerrana-Manfredonia 1-2, Città di Fasano-Paganese 6-0, Fidelis Andria-Pompei 1-2, Francavilla in Sinni-Afragolese 2-0, Gravina in Puglia-Real Normanna 3-2, Heraclea-Ferrandina 2-1, Nardò-Barletta 1-0, Nola-Martina 2-0, Virtus Francavilla Fontana-Sarnese 2-2.
Classifica:
BARLETTA 70
Martina, Città di Fasano 62
Paganese 58
Nardò, Gravina in Puglia 55
Afragolese 49
Fidelis Andria, Virtus Francavilla Fontana 48
Francavilla in Sinni, Manfredonia, Real Normanna 43
Sarnese, Nola 41
Heraclea 38
Pompei 34
Ferrandina 30
Acerrana 14
Barletta promosso in serie C. Ferrandina e Acerrana retrocessi in Eccellenza. Posizioni playoff: Martina secondo, Città di Fasano terza (classifica avulsa, migliore differenza reti generale per il Martina); Nardò quinto, accede ai playoff per la migliore classifica avulsa (migliore differenza reti generale) rispetto al Gravina in Puglia. Posizioni playout: Sarnese sestultima per migliore classifica avulsa rispetto al Nola (scontri diretti).
Playoff
semifinali di girone, gara unica (in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si distpuerebbero i supplementari e in caso di ulteriore parità sarebbe qualificata la squadra meglio piazzata nella stagione regolare)
Il 10 maggio:
Martina-Nardò
Città di Fasano-Paganese
Le vincenti si affronteranno il 17 maggio nella finale di girone la cui vincente approderà alla fase nazionale.
Playout
gara unica (in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si distpuerebbero i supplementari e in caso di ulteriore parità sarebbe qualificata la squadra meglio piazzata nella stagione regolare)
Il 10 maggio
Sarnese-Pompei
Nola-Heraclea
Le perdenti retrocederanno in Eccellenza.
TUTTE LE PROMOSSE IN SERIE C
Girone A – Vado (vinse, nel 1922, la prima Coppa Italia della storia)
Girone B – Folgore Caratese
Girone C – Treviso
Girone D – Desenzano
Girone E – Grosseto
Girone F – Ostiamare
Girone G – Scafatese
Girone H – Barletta
Girone I – Savoia