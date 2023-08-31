Caldo: oggi Bari codice verde. Maltempo: allerta gialla per parte della Campania

Residue piogge su Friuli-Venezia Giulia e Liguria, solo una parte della Campania meridionale è peraltro in codice giallo per il maltempo (schema di home page diffuso dal dipartimento della protezione civile). Ondate di calore: tutte le 27 città campione, fra cui Bari, sono in codice verde. Il calo delle temperature si avverte non solo in Puglia dunque ma in tutta Italia.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:



* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)

** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)