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Caldo: oggi Bari codice verde. Maltempo: allerta gialla per parte della Campania

31 Agosto 2023
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Residue piogge su Friuli-Venezia Giulia e Liguria, solo una parte della Campania meridionale è peraltro in codice giallo per il maltempo (schema di home page diffuso dal dipartimento della protezione civile). Ondate di calore: tutte le 27 città campione, fra cui Bari, sono in codice verde. Il calo delle temperature si avverte non solo in Puglia dunque ma in tutta Italia.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 30/08/2023 31/08/2023 01/09/2023
.ANCONA Livello0 Livello0 Livello0
.BARI Livello0 Livello0 Livello0
.BOLOGNA Livello0 Livello0 Livello0
.BOLZANO Livello0 Livello0 Livello0
.BRESCIA Livello0 Livello0 Livello0
.CAGLIARI Livello0 Livello0 Livello0
.CAMPOBASSO Livello0 Livello0 Livello0
.CATANIA Livello0 Livello0 Livello0
.CIVITAVECCHIA Livello0 Livello0 Livello0
.FIRENZE Livello0 Livello0 Livello0
.FROSINONE Livello0 Livello0 Livello0
.GENOVA Livello0 Livello0 Livello0
.LATINA Livello0 Livello0 Livello0
.MESSINA Livello0 Livello0 Livello0
.MILANO Livello0 Livello0 Livello0
.NAPOLI Livello0 Livello0 Livello0
.PALERMO Livello0 Livello0 Livello0
.PERUGIA Livello0 Livello0 Livello0
.PESCARA Livello0 Livello0 Livello0
.REGGIO CALABRIA Livello0 Livello0 Livello0
.RIETI Livello0 Livello0 Livello0
.ROMA Livello0 Livello0 Livello0
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello0 Livello0 Livello0
.VENEZIA Livello0 Livello0 Livello0
.VERONA Livello0 Livello0 Livello0
.VITERBO Livello0 Livello0 Livello0

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


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