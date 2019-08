Monopoli: concerto di Max Gazzè stasera

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Giunge al termine il Festival Costa dei Trulli con l’attesissimo appuntamento finale con Max Gazzè, che si esibirà il 31 agosto sulla Banchina Solfatara a Monopoli (via Cristoforo Colombo, evento a pagamento www.ticketone.it). La rassegna di concerti itineranti, che ha animato l’estate della Costa dei Trulli (Monopoli, Fasano, Conversano, Alberobello e Castellana Grotte), diretta dall’eclettico musicista Gaetano Partipilo ha visto avvicendarsi sul palco alcuni dei più importanti artisti italiani e non e adesso chiude con lo straordinario Max Gazzè che nel concerto finale della rassega torna al suo primo amore, la musica live.

Così dopo il tour per i 20 anni de “La Favola di Adamo ed Eva” e il successo di “Alchemaya”, Gazzè ritorna sui palchi d’Italia, tra cui quello di Monpoli, con un grande concerto portando con sè il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit. Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (chitarre), Cristiano Micalizzi (batteria), Clemente Ferrari (tastiere) e Max Dedo e una particolarissima sezione fiati, l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno. Tra le orchestre sinfoniche più importanti a livello europeo, l’ensemble ha collaborato tra gli altri con Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Sam Smith e Luis Bacalov”.

MAX GAZZE’

Il 2019 sarà un anno on the road per Max Gazzè. L’artista ha anticipato ai fan il suo programma per i prossimi mesi: tornare al suo primo amore, la musica live, e girare l’Italia in concerto. Così dopo il tour per i 20 anni de La Favola di Adamo ed Eva e il successo di Alchemaya, Gazzè ritorna sui palchi d’Italia con un grande concerto con il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit. Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max Dedo e una particolarissima sezione fiati.Ogni concerto avrà una sua particolarità, come il concerto del 12 luglio a Perugia per UmbriaJazz, dove Max sarà accompagnato da Alex Britti e dal batterista francese Manu Katchè. Un evento speciale, un remake di In Missione per conto di dio, andato in scena nell’estate del 2017 nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma con, per la prima volta, Manu Katchè alla batteria. Altro evento speciale del tour sarà quello del 5 luglio al Collisioni Festival, Max dividerà il palco, per la prima volta, con Carl Brave. con cui ha collaborato per il singolo Posso, già Disco di Platino. Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere ‘sintoniche’ e colonne sonore, attore sporadico: Max Gazzè è un artista capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con successo.

